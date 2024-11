Znana polska marka rozpycha się w Europie. Pierwszy sklep w Hiszpanii

HalfPrice, część Grupy CCC, zadebiutowała na rynku hiszpańskim, otwierając sklep w Saragossie, w Galerii Puerto Venecia . To jedno z największych centrów handlowych w Europie. Jak podaje spółka w komunikacie, ekspansja na zachodnie rynki jest strategicznym celem firmy .

HalfPrice działa już w 11 krajach, w tym w Polsce, Austrii, Czechach i na Słowacji. Sklepy oferują szeroki asortyment, od wyposażenia domu po artykuły dla zwierząt. Jak podkreśla spółka w komunikacie, to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji marki. Jest 12. rynkiem dla HalfPrice. Sieć w trzy lata od startu otworzyła 150 sklepów.

"Jeśli chodzi o ceny, są one tutaj więcej niż akceptowalne. Minimalny rabat wynosi 50 proc., ale zazwyczaj osiąga jeszcze wyższe wartości. Rzeczy, które można tu kupić z dziewięćdziesięcioprocentowym rabatem w stosunku do pierwotnej ceny, nie są wyjątkiem. Nawet w porównaniu do outletów jest bardzo tanio" - pisał czeski portal.