Prezes Gazpromu pisze do pracowników: zjednoczcie się wokół Putina

Podkreślmy, że Miller prezentuje popularny w Rosji pogląd, jakoby to ten kraj był ofiarą, podczas gdy to on jest agresorem. Rosja rozpętała wojnę w Ukrainie 24 lutego. W wyniku tej agresji zginęły tysiące cywilów. Według wtorkowych danych ONZ kraj ten opuściły w sumie prawie 3 mln uchodźców (którzy uciekają nie tylko do Polski, ale też do Mołdawii, na Węgry, czy Słowację, a w niewielkiej liczbie również na Białoruś i do Rosji).