Putin obiecuje wielkie podwyżki. Brytyjski dziennik: to pokazuje efekt sankcji

Putin zapowiada wzrost inflacji i bezrobocia

Putin przyznał też, że "sankcje nadwyrężą rosyjską gospodarkę", a "nowa rzeczywistość będzie wymagała głębokich zmian strukturalnych". "Nie będę ukrywał, że będą one trudne. Doprowadzą one do przejściowego wzrostu inflacji i bezrobocia. Naszym zadaniem jest zminimalizowanie takiego ryzyka" - podkreślił Putin, cytowany przez "FT".