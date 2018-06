Prezydent opłaca grono doradców. Wydaje na nich 620 tysięcy złotych rocznie

Średnio 7,4 tysiąca złotych zarabiają doradcy zatrudnieni w Kancelarii Prezydenta. Wśród nich jest między innymi geograf, który jeździ z prezydentem na narty.

Na pytanie gazety o kwoty kancelaria napisała tylko, że średnia pensja to 7,4 tys. zł miesięcznie. O konkretnych kwotach dla poszczególnych osób informować nie chce. Zaznaczyła też, że wynagrodzenia te mieszczą się w widełkach od 6 do 10,5 tys. zł plus dodatek za wysługę). Przeliczając podaną przez kancelarią kwotę przez liczbę opłacanych doradców, w ciągu roku generuje to koszt rzędu 620 tysięcy złotych.