Primark nie otworzy sklepu w Poznaniu. Wszystko przez lockdown

Kolejny już lockdown niejednemu pokrzyżował plany. Wśród "ofiar" jest irlandzka sieć Primark, która planowała otworzyć pod koniec marca drugi sklep w naszym kraju. Będzie to musiało poczekać co najmniej do 10 kwietnia.

Otwarcie drugiego sklepu sieci Primark musi zostać, siłą rzeczy, przełożone Źródło: Flickr