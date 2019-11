Primark w Polsce na wiosnę 2020 roku. Właściciel marki podał termin

Jeszcze kilka miesięcy i Polacy będą mogli odwiedzić pierwszy w naszym kraju sklep popularnej na Zachodzie marki. Primark zawita nad Wisłę wiosną przyszłego roku.

Do tej pory już parę razy pojawiały się informacje o datach otwarcia pierwszego w naszym kraju Primarka, począwszy od 2018 roku. Później miała to być końcówka roku 2019, jednak we wrześniu przedstawiciele sieci poinformowali media, że będzie to dopiero wiosna 2020 roku.