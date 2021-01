Problemy Van Graafa. Firma tłumaczy je zwiększoną sprzedażą w sieci

Van Graaf pracuje nad poprawą sytuacji

Sprzedawcy znikają z galerii? "Zwiększy się pustostan"

Obostrzenia uderzają w sklepy odzieżowe

Nałożone przez rząd obostrzenia zmusiły sieci odzieżowe do zamknięcia sklepów od 28 grudnia. Pierwotnie miały one pozostać zamknięte do 17 stycznia. Działanie restrykcji ostatecznie zostało jednak wydłużone do końca miesiąca.