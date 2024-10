Problemy z rozliczeniem za ogrzewanie. To może być wina spółdzielni

Rachunki za ciepło składają się z dwóch części. Pierwsza to opłata stała. Naliczana jest na podstawie wielkości mieszkania. Druga część rachunku zależy już od zużycia ciepła. Zasady rozliczenia regulowane są przez regulaminy spółdzielni lub wspólnot, a te muszą być zgodne z aktualnymi przepisami.

Przepisy mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości rozliczeń kosztów, określając ilość energii potrzebną do minimalnego ogrzania mieszkania . Zdaniem ekspertów zasadniczo tak się stało, ale nie zmieniło to faktu, że mieszkańcy, mimo podzielników i regulacji, nadal zaskakiwani są dopłatami.

Zimą mieszkańcy jednej ze spółdzielni mieszkaniowej w Zabrzu dostali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić do ogrzewania nawet kilka tysięcy złotych. Zastrzeżenia do swoich rozliczeń zgłosiło około 100 osób, o sprawie pisały "Nowiny Zabrzańskie". Z czego wynikały kłopoty lokatorów?

Jak zauważa, brakuje też uwzględnienia limitów dolnych i górnych, co może powodować występowanie nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ogrzewania, które skutkuje nieuzasadnionymi różnicami w opłatach za ogrzewanie.

- W przypadku sporów rozliczeniowych osoba niezadowolona może wyjaśnić wątpliwości u zarządcy budynku, który w takim przypadku często zwraca się o pomoc do firmy rozliczeniowej. W przypadku wyczerpania tych możliwości użytkownik lokalu może skierować sprawę na drogę sądową – wyjaśnia dr Michał Kozak.

Zdaniem eksperta rozporządzenie, a dokładniej limity, które wprowadza to dobry ruch, który powinien przekonać lokatorów, że warto montować podzielniki.

Oczywiście, spadek zużycia niekoniecznie oznacza niższy rachunek, bo wszystko zależy do ceny energii, która mogła znacząco np. rok do roku wzrosnąć. Jednak dane, na które powołuje się ekspert, wskazują, że wdrożone zmiany przynoszą faktyczny spadek zużycia energii.

Teraz osoby, które nie ogrzewają mieszkania, również muszą opłacić uśrednioną opłatę za utrzymanie określonej prawem temperatury. Dlatego wyłączone kaloryfery w ostateczności nie zwalniają z poniesienia kosztów zmiennych. Miało to ukrócić "pasożytnictwo cieplne". Nie rozwiązuje to problemu, ale czyni to system sprawiedliwszym.