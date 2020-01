Proboszcz polecał firmę, pan Karol wybrał inną. Musiał zapłacić za wjazd na cmentarz

Pan Karol z Goźlic organizował pogrzeb swojego dziadka. Aby jednak mógł się dostać z trumną na teren cmentarza, musiał zapłacić 400 zł. - Bo wybrałem nie tę firmę, którą lubi ksiądz proboszcz. Co na to ksiądz? Tłumaczy, że "porządek musi być", a na cmentarzu "nie może być samowoli".

Pan Karol jednak postawił na swoim. I zaczęły się problemy - ekipa, która miała przygotować miejsce pochówku, nie została wpuszczona na teren cmentarza. Aby to było możliwe, musiał zapłacić firmie Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpor. Pan Karol pokazuje na to zresztą dokument - fakturę na 400 zł brutto.

Jak argumentuje więc ksiądz, z tych obowiązków wynikają też przywileje. Poza tym, jak dodaje, nie może być tak, że każdy wchodzi na teren cmentarza i otwiera groby. Taka sytuacja, zdaniem duchownego, byłaby po prostu "samowolką". Ksiądz tłumaczy, że tak, jak on nie może wejść do sklepu i szperać w jego magazynach, tak nie wszystkie firmy mogą wjeżdżać na cmentarz i otwierać groby.

Sprawa trafi do prokuratury

A co na to wszystko kuria Diecezji Sandomierskiej? Jej rzecznik, ks. Tomasz Lis, na początku powiedział, że przyjrzy się sprawie. Potem zadzwonił do nas i poinformował, że "do kurii nie wpłynęła żadna skarga w tej sprawie".