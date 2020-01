Proboszcz zbiera na drzwi i wyzywa parafian od skąpców

"Kpina i szydera" - tak proboszcz parafii pod Turkiem nazywa fakt, że nie udało mu się zebrać od parafian pełnej kwoty potrzebnej na wymianę drzwi na plebanii. Chciał 30 tys. zł, dostał 10 tys. zł.

29 650 złotych - tyle ma kosztować wymiana drzwi na plebanii w Psarach, w gminie Przykona. Zbożnego celu nie uda się jednak zrealizować, bo parafianie przekazali w ofierze zaledwie 10 725 złotych, co - jak obliczył proboszcz - stanowi 36 proc. kwoty.

Obok wymienionych nazw ulicy pojawia się wyrażony w procentach wskaźnik ofiarności. Od 92 proc. w przypadku ul. Wiśniowej, do 66 proc. w przypadku Gajówki.

Grosza daj proboszczowi

- Zrobiłem to, bo tak mi serce dyktowało. To była też potrzeba parafian. Parafia jest bogata i stać, aby dać po 50 zł na ten cel. To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną - mówi ks. Grzegorz Ograbisz, cytowany przez iTurek.net.