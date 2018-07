"Produkty mogą być zakażone groźną bakterią". Makro Cash & Carry wycofuje kukurydzę

Sieć Makro Cash&Carry wycofuje ze sprzedaży cztery produkty z dwóch linii - Horeca Select oraz Makro Chef. Powód? Ryzyko zanieczyszczenia bakterią Listeria monocytogenes. Według ekspertów, może być ona nawet bardziej niebezpieczna niż salmonella.

Prodkuty, których dotyczy wycofanie ze sprzedaży, to:

Wycofywane są też dwa takie same produkty, ale sprzedawane pod marką Makro Chef. - Istnieje ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia bakterią Listeria monocytogenes wspomnianych mrożonych produktów - informuje Makro Cash&Carry na swojej stronie internetowej. Dodaje, że mrożonki zostały wyprodukowane w Baja na Węgrzech. Sieć prosi też o zwrot wszystkich takich produktów do działów obsługi klienta w najbliższym markecie Makro do końca sierpnia 2018 r.