Projekt budżetu przyjęty. Więcej pieniędzy dla emerytów

We wtorek rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. Wśród zaplanowanych wydatków znalazło się 7 mld zł na emerytury i renty. To oznacza najwyższą od wielu lat waloryzację.

Na świadczenia zostało przeznaczone blisko 7 mld zł. Nie ma jednak co popadać w hurraoptymizm (PAP, Fot: Marcin Bielecki)

Nowy budżet w ostatecznym kształcie zostanie przyjęty przez Sejm za kilka miesięcy. Nie należy się już jednak spodziewać dużych odstępstw od tego, co zapisano w jego projekcie. Oznacza to m.in. najwyższą od wielu lat waloryzację rent i emerytur - przypomina "Super Express".

Na świadczenia zostało przeznaczone blisko 7 mld zł. Nie ma jednak co popadać w hurraoptymizm. Co kryje się za hasłem "najwyższej od lat waloryzacji"? Podwyżka o 3,26 proc. W praktyce oznacza to, że osoba otrzymująca najniższą emeryturę, czyli niecałe 900 zł, dostanie dodatkowo 26 zł.

Znaczący zastrzyk finansowy otrzymają emeryci, którzy pobierają przynajmniej 3,2 tys. zł emerytury. Ich świadczenie będzie wyższe o ponad 100 zł. Tymczasem jak informował money.pl, przeciętna emerytura mężczyzny w Polsce to 2699 zł i 52 grosze. Przeciętna emerytura kobiety? 1614 zł i 39 groszy.

Odnosząc się do tych kwot, "statystyczny emeryt" otrzyma dodatkowo ok. 85 zł, a "statystyczna emerytka" ok 50 zł.

Budżet na 2019 r.

Przyjęty we wtorek projekt budżetu na 2019 r. zakłada 28,5 mld zł deficytu budżetu państwa. W relacji do PKB to najlepszy wynik w historii - podkreślają ekonomiści mBanku. Mocno zmaleć ma deficyt sektora finansów publicznych. - Rząd idzie w dobrym kierunku, ale za wolno - ocenia z kolei ekonomista prof. Stanisław Gomułka.