Promocje na Black Friday. Lepiej mieć się na baczności

Za chwilę zaczyna się czas dla łowców promocji - Black Friday. Jednak często można mieć wrażenie, że polskie wydanie tego "święta" jest dość liche. Znalazłam parę przykładów, które stawiają pod znakiem zapytania realną wysokość obniżek. Są jednak sposoby, by ustrzec się przed pseudopromocjami.

Jak donoszą internauci, w wielu miejscach możemy zaobserwować wzrost cen w listopadzie. Prawdopodobnie po to, żeby z okazji Black Friday zrobić "promocję" i "obniżyć" cenę produktu do tej, która była np. we wrześniu czy w październiku. Sieci bronią się zwykle mówiąc, że wcześniej była to sezonowa obniżka, a cena wróciła do normy. Mimo to ciężko oprzeć się wrażeniu, że coś tu nie gra.