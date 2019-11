Black Friday (Czarny Piątek) zbliża się wielkimi krokami. Dzień okazji na tańsze zakupy przypada bowiem na 29 listopada (piątek), choć wiele sklepów oferuje w tym czasie promocje, które mogą potrwać nawet kilka dni.

Black Friday 2019. Sprawdź, kiedy ma miejsce i co oferują tego dnia sklepy

"Black Friday, czyli Czarny Piątek, to dzień największych wyprzedaży w roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (a oprócz tego też np. w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii) cyklicznie co roku, na ogół w ostatni piątek listopada, następnego dnia po słynnym Święcie Dziękczynienia" - podaje strona blackfriday.pl. Jak jest zatem w rzeczywistości?