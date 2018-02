Promocyjne wydatki MON. Na gadżety pójdzie dwa razy więcej niż przed rokiem

Długopisy, haftowane obrazki czy znaczki do klap. To niektóre pozycje z listy materiałów promocyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort chce na nie wydać aż 4 mln zł - donosi RMF FM.

Tegoroczny budżet ministerstwa kierowanego przez Mariusza Błaszczaka - przynajmniej w częśći dotyczącej dostaw materiałów promocyjnych - znacznie spuchł. Z informacji, do których dotarło radio RMF MF wynika, że wyniesie 4 mln zł, czyli prawie dwa razy tyle, ile planowano wydać w 2017 r., gdy w fotelu ministra zasiadał Antoni Macierewicz.

Jak donosi radiostacja, część pieniędzy MON chce wydać na m.in. albumy, znaczki do klap, długopisy, bombki choinkowe, kalendarze czy haftowane obrazki. Dziennikarze podkreślają, że pieniądze przeznaczone na promocję ministerstwa stanowią najwyższą kwotę w budżecie administracyjnym MON na 2018 rok.

Z 1,2 mln do 2 mln zł wzrósł też budżet na wykonanie, wyposażenie i dostawę resortowego stoiska na targach obronnych. 300 tys. zł pochłonie z kolei oświetlenie budynków należących do ministerstwa. Jak tłumaczą dziennikarze - chodzi o projektory do wyświetlania obrazów na ścianach.