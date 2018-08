Prosecco – ograniczenie produkcji we Włoszech.

Włochy chcą ograniczyć produkcję Prosecco, jednego z najpopularniejszych alkoholi na świecie. Ogromna popularność oraz zyskowność trunku przyczynia się większego zagęszczenia powierzchni kraju przez winnice. Niestety istnieje ogromne ryzyko negatywnych skutków nadprodukcji.

Prosecco czyli białe wino musujące z północnych Włoch może doczekać się ograniczenia produkcji. W ciągu ostatniej dekady zanotowano ogromny wzrost popularności trunku, zarówno we Włoszech jak i w innych krajach. Obecnie wartość produkcji alkoholu wynosi 2,5 miliarda euro w skali roku. Jest to około 550 milionów butelek rocznie, gdzie 75% z nich przeznacza się na eksport.

Tysiące winnic

Za produkcję Prosecco odpowiedzialne są 14 tysięcy winnic oraz firm. W ramach zwiększenia produkcyjności, winnice zagęszczają to co większy ilość wzgórz na każdym możliwym terenie. Przykładowo hektar ziemi na Valdobbiadene, największym źródle wina Prosecco, kosztuje ok. miliona euro.