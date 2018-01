Protest na wylotówce z Warszawy to ostrzeżenie. Kolejne będę radykalne

Gigantyczne korki na Łomiankach. Mieszkańcy mają dość. Zorganizowali protest. Pierwszy, ale nie ostatni. Już grożą, że będą kolejne i to znacznie bardziej radykalne. - To była ostrzegawcza akcja – zapowiedział w rozmowie z WP Finanse Arkadiusz Wojtkiewicz ze stowarzyszenia Łomianki Razem.

- Utrudniano nam protest. Przygotowując się do akcji mierzyliśmy długość cyklu świetlnego. Dziś, w pewnym momencie pojawiła się służba drogowa, która skróciła długość światła zielonego dla pieszych - z 30 sekund do 15. Cykl wydłużyła natomiast kierowcom do 1,5 minuty – relacjonuje Arkadiusz Wojtkiewicz ze stowarzyszenia Łomianki Razem. – Mamy to nagrane – podkreśla.