Protest niepełnosprawnych przed Pałacem Prezydenckim

Pod Pałacem Prezydenckim w czwartek przed południem rozpoczął się protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Domagają się podwyższenia renty i odrzucają niedawne propozycje rządu jako "jałmużnę".

- Jest w Polsce tragiczna sprawa niepełnosprawnych. Mamy kolejny "plus" do naszej piątki. - zapowiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Krakowie w niedzielę 19 maja.

- Czekamy na te 500 zł. Najprościej byłoby dodać tę kwotę do renty socjalnej. Wtedy renta wynosiłaby 1435 złotych - wyjaśniła. - To dawałoby tym najsłabszym poczucie bezpieczeństwa, że na pewno otrzymają te pieniądze, że to nie jakiś dodatek, który można dać, potem zabrać - dodała Hartwich.

Iwona Hartwich zapowiedziała, że list do prezydenta będzie "bardzo gorzki". - Bo to on pierwszy dał nam nadzieję na zmiany. Powiedział, odwiedzając nas w Sejmie, że możemy iść do domu, a on się zajmie naszymi sprawami. Nie zajął się. Ma inicjatywę ustawodawczą, mógł pomóc. Oszukał nas - stwierdziła.