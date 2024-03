Protest taksówkarzy. "Strajkują leniwi, na taryfie wyciągam 10 tys."

Spadające zarobki to jednak niejedyny problem branży taksówkowej. Ta, od 2019 r. i wprowadzenia prawa zwanego lex Uber, podzieliła się bowiem na dwie części. Jedna, określana jako tradycyjna, to pracownicy zrzeszeni w korporacjach taksówkowych. Druga, to rosnące w siłę przewozy aplikacyjne, mające twarz Ubera, Bolta i Free Now.