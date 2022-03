Prymas Polski: "Jestem gotów na przyjęcie uchodźców pod mój dach"

Prymas Polski: potrzebna będzie dłuższa pomoc

- Prosimy parafie archidiecezji gnieźnieńskiej, by włączyły się w taką systematyczną pomoc. Chodzi chociażby o to, by księża proboszczowie zgłaszali możliwość, własną i parafian, przyjęcia uchodźców. Chcemy, by to było zorganizowane. Koordynacja działań pomocowych jest dziś dla nas największym wyzwaniem. Byśmy nie utonęli w bałaganie – powiedział prymas Polski.