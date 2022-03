Biedronka wycofuje ze sprzedaży rosyjskie i białoruskie produkty. "Tak należy postąpić"

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował we wtorek do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza m.in. takie sieci jak Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, Ikea, Biedronka, Kaufland, Lidl i Żabka, o wycofanie z półek produktów rosyjskich i białoruskich. "Oba te kraje, niestety z poparciem znacznej części swoich obywateli, mordują ludzi. Rządzą nimi przestępcy wojenni" - napisał ZPP. Do bojkotu dołączają kolejne sieci - zarówno te zrzeszone w tej organizacji, jak i nie.