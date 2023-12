Przeciętne wynagrodzenie dobija do 8 tys. zł. Tyle zarabiają Polacy

Dane sugerują, że w polskiej gospodarce utrzymuje się wysoka presja na wzrost płac pomimo tego, inflacja daje pracownikom coraz mniej powodów, aby domagać się podwyżek. Jeśli w grudniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o co najmniej 9,1 proc. rok do roku - co wydaje się pewne - to po raz pierwszy w historii przebije ono poziom 8 tys zł brutto - czytamy w "Rzeczpospolitej".