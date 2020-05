Przedszkola otwarte. W salach pusto i smutno. Dywany pozwijane, zabawki pochowane

W środę 6 maja część żłobków i przedszkoli w Polsce przyjęło dzieci. Tylko niektóre placówki zdecydowały się na otwarcie, pozostałe uznały, że rząd dał im za mało czasu na przygotowanie się do przyjęcia dzieci. Wątpliwości co do tego, jak to otwarcie ma wyglądać, wyrażali zarówno pracownicy tych placówek, jak i rodzice dzieci.