Dezynfekcja rąk przez dzieci. Znamy stanowisko GIS

W środę 6 maja niektóre przedszkola i żłobki zostały otwarte i przyjęły dzieci. Nie wszystkie placówki się na to zdecydowały, bo zbyt wiele wątpliwości i niedomówień narosło wokół zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Wprawdzie rząd wydał wytyczne, w których mowa jest o konieczności dezynfekcji rąk przez opiekunów czy dezynfekcji zabawek , ale rodzice zastanawiali się na przykład, co z dezynfekcją rąk przez dzieci.

- GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do lat 6. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, ze względu na skład, nie są przeznaczone typowo dla dzieci – czytamy w stanowisku, podpisanym przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.