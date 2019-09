Przegląd gazetek reklamowych - "Gazetówka". Na co warto zwrócić uwagę?

Liczba gazetek promocyjnych ze sklepów potrafi być przytłaczająca. Nie każdy ma też czas, żeby wszystkie przejrzeć, dlatego postanowiłyśmy zrobić subiektywny przegląd!

Razem z redakcyjną koleżanką, Agatą Wołoszyn, postanowiłyśmy zrobić nowy cykl - zebrać gazetki sklepowe na jednym stole i zrobić przegląd z przymrużeniem oka, czyli "Gazetówkę". Chcemy co tydzień wracać do was z najświeższymi wyborami ciekawych produktów będących aktualnie w ofertach supermarketów.