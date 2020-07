Przegląd instalacji gazowej, wizyta kominiarza. Masz dom? Nie zapomnij o obowiązkach

Prawo budowlane nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek dokonywania regularnych przeglądów instalacji. Wielu o tym nie pamięta, a to błąd.

Dom z ogrodem budzi całą masę pozytywnych skojarzeń: kawa na zewnątrz, grill w weekendy, generalnie: oaza spokoju. Dla równowagi trzeba dodać, że własny dom to też cała masa obowiązków. Konieczność przeprowadzania remontów, odśnieżanie chodnika przed posesją, regularne przeglądy instalacji.

O ile jednak o konieczności odgarnięcia śniegu zapomnieć się nie da (inna sprawa, że od dwóch lat w niewielu gminach była taka konieczność), to już o wezwaniu kominiarza czy specjalisty od sieci gazowych, którzy skontrolowaliby nasze instalacje - jak najbardziej. A to błąd, który może sporo kosztować. Nie dość bowiem, że zapominalski ryzykuje życiem i zdrowiem domowników, to również naraża się na to, że w związku z brakiem aktualnych przeglądów ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

To nie żart. Obowiązek kontroli i przeglądów wynika z ustawy Prawo budowlane. Jeśli na przykład nie kontrolowaliśmy instalacji elektrycznej, a to ona byłaby przyczyną szkody, ubezpieczyciel może nie chcieć wypłacić odszkodowania.

To o tyle ważne, że do 30 czerwca wielu ubezpieczycieli nie wymagało aktualnych zaświadczeń o sprawności instalacji. Niektórzy ubezpieczyciele od lipca nie będą stosować już taryfy ulgowej, choć są i tacy, którzy w przypadku szkody nie będą z niego rozliczać klientów aż do września. Wcześniej czy później przeglądy jednak będziemy musieli zrobić.

Aby nie zmuszać czytelników do przeglądania dokumentów, poniżej zamieszczamy krótki poradnik.

Kontrola instalacji gazowych

Jeśli korzystasz z gazu, co najmniej raz do roku wykonaj przegląd instalacji gazowej. Zlecić trzeba to osobie posiadającej kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (podstawa prawna: art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane).

Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronowej

Raz na pięć lat trzeba przeprowadzić kontrolę zabezpieczeń i instalacji odgromowych, czyli piorunochronów. Stan techniczny instalacji piorunochronowych sprawdzić może osoba, która na kwalifikacje wymagane, by wykonywać dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych oraz gazowych.

Kontrola przewodów kominowych

Raz do roku trzeba zaprosić osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Sprawa się komplikuje, jeżeli mamy przewody kominowe, kominy wolno stojące, przemysłowe lub kominy czy przewody kominowe, w których ciąg jest wymuszony dzięki pracy urządzeń mechanicznych. Jakość takich instalacji może sprawdzić jedynie specjalista z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności.

Czyszczenie przewodów kominowych i usuwanie zanieczyszczeń

Raz na rok trzeba przeprowadzać czyszczenie przewodów kominowych.

Raz na trzy miesiące konieczne jest usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania – dotyczy to jednak tylko palenisk opalanych paliwem stałym.

Raz na sześć miesięcy trzeba zlecać usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania – dotyczy to palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

W trzech powyższych przypadkach kontrole przeprowadza właściciel lub zarządca nieruchomości lub inna osoba przez niego wskazana.

