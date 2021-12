Przekierowanie paczek. Były skargi. InPost zmienia zasady

Wątpliwości UOKiK-u wzbudziło automatyczne przekierowywanie paczek do innego paczkomatu, gdy docelowy był przepełniony. InPost zrezygnował z tego, a obecnie jeżeli paczkomat jest przepełniony lub uległ awarii, paczka trafia na jeden dzień do tymczasowego oddalonego o maksymalnie 2 km w linii prostej. Gdy nie zostanie w tym czasie odebrana, wraca do pierwotnego. Dzięki temu konsument może odebrać przesyłkę w dogodnej dla siebie lokalizacji i terminie - podkreślił urząd.