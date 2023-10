Przekręt na mieszkaniach. 9 osób odpowie za wyłudzenia kredytów inwestorskich

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządziła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Dotyczy on przestępstw popełnionych w latach 2008 - 2010 – podała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak. Według prokuratury osoby reprezentujące wówczas spółkę AS-BAU, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dokonały wyłudzenia z banku czterech kredytów inwestorskich na łączną kwotę ponad 67 mln zł.