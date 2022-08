Pół miliona złotych wyparowało z konta. Uwaga na przekręt z "akcjami Orlenu"

Komenda powiatowa policji w Gorlicach podaje, że 19 sierpnia zgłosił się do niej oszukany mężczyzna. Opisał on przekręt, którego padł ofiarą: rzekome inwestowanie w akcje Orlenu, do którego zachęciła go reklama wyświetlona na Facebooku. W pomnażaniu majątku mieli mu w tym pomóc "specjaliści".