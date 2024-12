Przerobili stodołę na nieoczywisty dom. Płacą dużo niższy podatek

Właściciele odziedziczonej stuletniej stodoły postanowili przekształcić ją w dom , co pozwoliło im znacznie obniżyć koszty podatkowe. Podatek od powierzchni mieszkalnej w Polsce jest niemal 30 razy niższy niż od powierzchni gospodarczych. Dzięki temu właściciele mogli pozwolić sobie na kreatywne wykorzystanie przestrzeni.

W budynku znalazły się m.in. ścianka wspinaczkowa, stoły do bilarda i ping-ponga, sauna oraz zjeżdżalnia. To wszystko sprawia, że dom jest nie tylko miejscem do życia, ale także centrum rozrywki.