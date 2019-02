Przeróbka zdjęcia przestraszyła klientów. Sugeruje, że w mięsie są kawałki drewna

Po sieci krąży nieprawdziwe zdjęcie powielane przez wielu internautów. Sugeruje, że w szynce wieprzowej jednej z popularnych sieci handlowych można znaleźć kawałki drewna i metalu. Nie dajcie się nabrać - to komputerowa przeróbka.

Nie wszystko co pojawia się w internecie jest prawdą. W dobie cyfryzacji łatwo dać się zwieść oszustom, którzy w łatwy sposób mogą przerobić zdjęcie i wytworzyć tzw. fake news'a, czyli fałszywą wiadomość.

Tak stało się i tym razem. Jeden z internautów, najpewniej dla żartu, przerobił zdjęcie dostępnej w Biedronce szynki wieprzowej bez kości. Zasłonięto markę, ale dopisano do etykiety nieprawdziwą informację, że w szynce można znaleźć "kawałki desek sosnowych i łańcucha". To oczywiście bzdura, ale wielu internautów dało się nabrać. Zaczęli udostępniać zdjęcie na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Niektórzy internauci, gdy zorientowali się, że to nieprawda, zaczęli kasować zdjęcia ze swoich profili społecznościowych, by nie wprowadzać w błąd kolejnych osób. Niestety, fake news działa jak wirus i szybko się rozprzestrzenia. Dlatego postanowiliśmy ostrzec Jeronimo Martins Polska (właściciela Biedronki), że klientów tej sieci wprowadza się w błąd fałszywym zdjęciem i dobudowaną do niego fałszywą informacją.