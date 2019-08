Przesyłki, które nigdy nie dotarły, czyli smutek i rozgoryczenie pani Renaty. Poczta Polska nie przyjmuje reklamacji

Kilka miesięcy temu pani Renata, która wtedy przebywała w Anglii, spodziewała się dwóch ważnych przesyłek. Okazało się, że przez pomyłkę dostarczono je innej osobie, pod inny adres. Do dziś kobieta nie wie, co dzieje się z jej paczkami, a Poczta Polska nie przyjmuje reklamacji.

Pani Renata zgłosiła się do nas za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl, bo poczuła, że sama nie ma już sił na poradzenie sobie z tą sprawą. W listopadzie ub. roku koleżanka wysłała jej do Anglii dwie ważące po 1 kg przesyłki polecone. - Były tam ważne leki, okulary korekcyjne i kilka innych cennych dla mnie rzeczy - mówi pani Renata. Przez dłuższy czas paczek nie dostarczano, dlatego kobieta udała się na tamtejszą pocztę, aby sprawdzić, co się z nimi stało. Okazało się, że przesyłki dotarły już jakiś czas temu, tylko pod inny adres i do innej osoby, która własnym podpisem potwierdziła odbiór. - Był tam podpis jakiejś kobiety "Ade" nawet w ułamku procenta nie podobny do mojego imienia i nazwiska. Adres doręczenia też był zupełnie inny, nie wiem skąd go wzięli, jak na przesyłce koleżanka wyraźnie wpisała moje dane - dodaje pani Renata.