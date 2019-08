Romantyczny ręcznik z napisem "Kocham Cię", mydło, modlitewnik, bierki - to można kupić na poczcie

Imieniny żony lub męża wypadły ci z głowy? Na poczcie możesz kupić kartkę i romantyczną świeczkę. Połamały ci się okulary przeciwsłoneczne albo masz ochotę poskakać na skakance? Odwiedzając placówki Poczty Polskiej, możesz mieć wszystko!

Obok produktów do picia nie było cen, dlatego dopiero podczas płacenia dowiedziałam się, ile kosztował mój napój. - 2,79 zł - krzyknęła do mnie pani z okienka. Szybko porównałam ceny w innych sklepach. W Carrefour za taki napój trzeba zapłacić 2,19 zł, w Tesco 1,99 zł, a w Auchan 1,79 zł. Na poczcie może być nawet o złotówkę drożej, ale plus jest taki, że gasimy pragnienie od razu, wysyłając przy tym list, adresując paczkę czy przyglądając się bogatej ofercie długopisów.