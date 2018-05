Przesyłki ze sklepów internetowych drożeją. Firmy po cichu wprowadzają podwyżki

E-sklepy podwyższają stawki za przesyłki nawet do 30 proc. Paczki i dostawy do paczkomatów drożeją.

Żadna firma nie lubi się chwalić wyższymi cenami usług, dlatego mało kto wie o rosnących stawkach. Oficjalne cenniki na stronach są korygowane w nieznaczny sposób. Zmiany dotyczą rabatów, które sklepy internetowe otrzymują od firm kurierskich. Są mniejsze i wszyscy dobrze wiedzą, kto ostatecznie za to zapłaci.

Sendit broker to podmiot pośredniczący między e-sklepami a firmami, świadczącymi usługi kurierskie. W listopadzie minionego roku ustalił, że za wysłanie paczkomatem najmniejszej paczki, tzw. gabaryt A zapłacimy 8,25 zł brutto. Za gabaryt B - 9,45 zł, a za C - 10,30 zł. Aktualnie cennik wygląda tak: gabaryt A kosztuje 10,49 zł (wzrost o ponad 27 proc.), B - 10,98 zł (16 proc. więcej), a C - 11,39 zł (ponad 10 proc.)