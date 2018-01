Przyjeżdżają do Polski, by wydać całą pensję. Nawet Niemców biją na głowę

Cudzoziemcy wydają w Polsce coraz większe pieniądze – wynika z najnowszych danych GUS. Najwięcej wydały osoby przekraczające granicę z Niemcami, Ukraińcy są jednak bardziej rozrzutni. Podczas jednej wizyty w Polsce wydali średnio 721 zł, podczas gdy Niemiec zaledwie 473 zł. Eksperci wskazują, że nowy typ zezwolenia na pracę sezonową może przyciągnąć do Polski jeszcze więcej Ukraińców, co pomoże znacząco polskiemu PKB.

- Przeciętny Ukrainiec odwiedzający Polskę wydał u nas średnio 721 zł. Te dane wyglądają szokująco zwłaszcza, jeżeli zestawi się je z przeciętną pensją w tym kraju. Z danych State Statistics Service of Ukraine wynika, że w październiku tego roku średnie wynagrodzenie Ukraińca wynosiło 7377 hrywien, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 963 zł. Można więc powiedzieć, że Ukraińcy przyjeżdżają i zostawiają u nas prawie całą pensję – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Cudzoziemcy kupowali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczyli ok. 82 proc. swoich wydatków. Na żywność i napoje bezalkoholowe wydali 12 proc., a na pozostałe produkty i usługi ok. 5 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).