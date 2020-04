Przywiezienie do domu bliskiego, który mieszka za granicą, nie uzasadnia podróży - wyjaśniają prawnicy

Do prawników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich każdego dnia trafiają dziesiątki pytań o to, jak rozumieć przepisy rozporządzenia o ograniczeniach poruszania się z 31 marca. Co do zasady, możemy wychodzić tylko gdy jest to niezbędne i ma związek z pracą, zakupem najpotrzebniejszych towarów lub wolontariatem związanym z walką z COVID-19.