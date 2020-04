Możemy pójść z dzieckiem do sklepu, ale nie możemy samodzielnie go wysłać na zakupy

Nowe regulacje dotyczące przemieszczania się pozornie są proste – możemy wychodzić z domu tylko pod warunkiem, że ma to związek z wykonywaniem pracy, zakupami niezbędnych towarów, wykonywaniem ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. O ile jeszcze dwa tygodnie temu minister zdrowia nie widział nic złego w odbywanych pojedynczo spacerach, to teraz jazda rowerem czy bieganie w lesie nie są dozwolone.

Wszystko to reguluje to rozporządzenie o ograniczeniach poruszania się. Zaczęło obowiązywać 31 marca, ale od tego czasu zdążyło się zmienić. Przed kilkoma dniami uczyniono ukłon w stronę myśliwych oraz uczestników kultu religijnego.

Powiedzmy to wyraźnie: żaden przepis nie zakazuje wstępu do sklepu rodzica z dzieckiem. W niezwykłych okolicznościach musimy jednak patrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat przepisu. To my, dorośli, dbamy o to, by maksymalnie ograniczyć kontakt osób starszych z dziećmi. Dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, choroba powodowana przez koronawirusa może być groźna.