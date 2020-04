Koronawirus w Polsce. Posypały się mandaty za wychodzenie z domu

O sprawie informuje wtorkowy "Super Express", który ocenia, że codzienne funkcjonowanie dzisiaj "przypomina tor przeszkód". Polacy bowiem wciąż nie zawsze wiedzą, co mogą, a czego nie mogą robić na zewnątrz, a przez to sypią się mandaty za nieprzestrzeganie ograniczeń w przemieszczaniu się.

- Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, dajemy też możliwość nieprzyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu - zapewnił gazetę zespół prasowy Komendy Głównej Policji . Podkreślono, że to nie funkcjonariusze odpowiadają za stanowienie prawa, ale za jego przestrzeganie.

"SE" chciał się też dowiedzieć od resortu zdrowia, czy jego przedstawiciele ustalają ze służbami mundurowymi, co wolno, a czego nie. W odpowiedzi usłyszał, że pod to ministerstwo nie podlegają funkcjonariusze.

Od 25 marca możemy wychodzić z domu tylko w określonych, ważnych życiowo, sytuacjach: by zrobić zakupy w sklepie, aptece, udać się do lekarza lub iść do pracy. Obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.