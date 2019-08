Pułapka na pieniądze. Santander Bank ostrzega

Bank ostrzega przed oszustami, którzy przyklejają pieniądze do bankomatu. Klient odchodzi, myśląc że bankomat się zepsuł, po czym zostaje okradziony.

- Uwaga na Cash Trapping! Czym on jest? W najprostszej formie, to przyklejenie się wypłaconej gotówki do dodatkowo zamontowanej do bankomatu listwy, w miejscu gdzie powinien odbyć się odbiór pieniędzy - ostrzega Santander Bank na Facebooku.