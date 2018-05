Pułapka przy ubieganiu się o 500+. Może pozbawić pieniędzy

Bony świąteczne wliczają się do dochodu, a tym samym mogą zdecydować o przyznaniu 500+ - uznał sąd. Kobieta przekroczyła przez dodatek od szefa kryterium dochodowe o 3,61 zł.

Jak podaje "Rzeczpospolita", kobieta najpierw odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie złożyła skargę do o sądu administracyjnego. Nie rozumiała dlaczego do dochodów rodziny, na które składały się zarobki męża, doliczono dodatkowo 720 zł.