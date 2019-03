Puste półki w hipermarkecie Tesco. "Firma wietrzy magazyny"

Piątkowy wieczór, wielki hipermarket Tesco Extra w Szczecinie. Zwykle sklepy o tej porze są pełne klientów szykujących się na weekend. Ale w Tesco straszą puste półki. "Jednostkowa sytuacja", zapewnia sieć. Co innego mówią związkowcy.

Półki w szczecińskim Tesco Extra straszą pustkami. Widać je zarówno przy dziale z owocami i warzywami, wodami mineralnymi, jak i z nabiałem. Puste półki są przy dziale z olejami do smażenia, jajkami, a nawet w punkcie z ubraniami.

To może zaskakiwać - tym bardziej, że puste półki klienci mogli zobaczyć w piątkowy weekend - ten, podczas którego wypadała niehandlowa niedziela. Co na to Tesco? Sieć tłumaczy się i przeprasza.