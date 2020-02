Ranking batonów pod względem kaloryczności. Sprawdź, które miejsce zajmuje twój ulubiony

Policzyłam, ile kilokalorii zawierają najpopularniejsze batony, bo z większości opakowań dowiemy się tylko o wartości energetycznej na 100 g produktu. Poszłam do sklepu, a potem spędziłam trochę czasu z kalkulatorem. Tak powstał ranking popularnych batonów pod względem kaloryczności.

Obliczyłam ile kilokalorii mają najpopularniejsze batony. (iStock.com)

Polacy kochają słodycze. Z danych Nielsen wynika, że rocznie wydajemy na nie 12,69 mld zł. Nasze podniebienia skrada czekolada, ale mamy również słabość do batonów. Jak wiadomo takie produkty nie są ani zdrowe, ani dietetyczne, ale czasem ciężko im się oprzeć.

Jeżeli stojąc przy półce z batonami zastanawiacie się, który z nich ma najmniej lub najwięcej kilokalorii, to ten ranking jest dla was. Na opakowaniach produktów podana jest ilość kilokalorii w przeliczeniu na 100 g, a batony ważą przecież mniej. Byłam ciekawa, jaka jest kaloryczność poszczególnych produktów, więc postanowiłam to policzyć.

To zestawienie pokazuje również, jak bardzo batony różnią się od siebie wielkością. Czasem wydaje nam się, że większość jest niemal identyczna, a dopiero gdy sprawdzimy gramaturę na opakowaniu, to widzimy, że byliśmy w błędzie. O moich obserwacjach przeczytacie poniżej.

Oto ranking popularnych batonów pod względem kaloryczności (rosnąco):

12. miejsce - Lion o smaku orzechowym 40 g/202 kcal

11. miejsce - Milka Oreo 37 g/203 kcal

10. miejsce - Lion 42 g/205 kcal

9. miejsce - Pawełek Toffi 45 g/206 kcal

8. miejsce - Knoppers 40 g/214 kcal

7. miejsce - Mars 51 g/227 kcal

6. miejsce - Snickers 50 g/241 kcal

5. miejsce - Kinder Bueno 43 g/246 kcal

4. miejsce - Pierrot i Bajeczny 45 g/247 kcal

3. miejsce- 3Bit 46 g/251,5 kcal

2. miejsce - Twix 51 g/252 kcal

1. miejsce - Bounty 57 g/278 kcal

Ten produkt zdobył w moim rankingu tytuł "najbardziej kalorycznego batona", ale trzeba też przyznać, że ma również największą gramaturę (57 g). Zazwyczaj, gdy kupujemy tego typu produkt, to zjadamy go na raz, więc takie zestawienie pokazuje ile kilokalorii przyjmiemy podczas "jednorazowej przyjemności". Co ciekawe, żaden smakołyk nie przekroczył 300 kcal.

Do czego porównać 277 kcal zawartych w Bounty? Przykładowo, jest to tyle, ile:

-840 g truskawek

-3 jabłka

-2 kromki chleba razowego z twarogiem i pomidorem

Oczywiście powyższe produkty są źródłem wielu wartości odżywczych, a z kalorii przyjętych wraz z batonem nie będziemy mieć pożytku. Nie oszukujmy się, słodycze są źródłem cukru, tłuszczu i dodatków do żywności.

Różnica pomiędzy batonem zajmującym pierwsze i ostatnie miejsce nie jest druzgocąca (76 kcal), ale dla niektórych może mieć duże znaczenie. Ta ilość to 1/3 kolejnego batona.

Gdybym w rankingu brała pod uwagę kaloryczność w przeliczeniu na 100 g produktu, to kolejność byłaby zupełnie inna. Wtedy największą bombą kaloryczną byłoby Kinder Bueno (572 kcal), a najmniejszą... Mars (445 kcal).

Co do gramatur batonów, to zaskoczył mnie fakt, że Lion o smaku orzechowym jest o 2 g mniejszy niż jego standardowy odpowiednik, a oba kosztują tyle samo.

Zdziwiłam się też, że Snickers waży o 1 g mniej niż Mars, a trzeba przyznać, że te batony wyglądają identycznie. Swoją drogą jeden i drugi produkt skurczył się na przestrzeni lat. Kiedyś Snickers ważył 58 g, więc "odchudzono" go aż o 8 gramów. Według producenta po to, abyśmy spożywali mniej kalorii.

Według danych Innova Market Insights, co czwarty konsument na świecie w ciągu ostatniego roku zaczął jeść więcej słodyczy. Tym bardziej warto mieć świadomość, ile kalorii spożywamy wraz z naszym ulubionym batonem. Grunt to zachować umiar i zdrowy rozsądek.