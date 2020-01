Ranking ketchupów pod względem zawartości cukru. Rekordzista zmieścił do butelki ponad 30 łyżeczek

Prześwietliłam kilkanaście ketchupów popularnych marek i utworzyłam ranking pod względem zawartego w nich cukru. Byłam zszokowana wynikami. W jednym z produktów było aż 30 łyżeczek białych kryształków.

Ranking ketchupów pod względem zawartości cukru. (iStock.com)

Ketchup to jeden z ulubionych sosów Polaków. Przy jego zakupie, kierujemy się głównie smakiem i przywiązaniem do danej marki. Wielu z nas ma swoją ulubioną firmę, której jest wierny. Rzadko zwracamy uwagę na skład, a jeszcze rzadziej na zawartość cukru, którego w ketchupach jest naprawdę sporo. Postanowiłam prześwietlić kilkanaście najpopularniejszych z nich, pod względem zawartego cukru. Sama byłam zaskoczona wynikami.

Według naukowców z WHO dorosły człowiek powinien ograniczyć spożywanie cukru do maksymalnie 25 g (100 kalorii) – czyli około 5 łyżeczek dziennie. W przypadku spożywania większej ilości wzrasta ryzyko zachorowania m.in na nadciśnienie, cukrzycę oraz miażdżycę. Przeciętny Polak zjada ponad 50 g cukru w ciągu roku i niestety ta ilość ciągle rośnie. Warto więc zwracać uwagę na to, jak dużo dodanego cukru znajduje się w poszczególnych produktach.

Oto ketchupowy ranking:

8 miejsce - Winiary 20 g cukru w 100 g produktu, czyli 4 łyżeczki

7 miejsce - Hellmann’s 21 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,2 łyżeczki

6 miejsce - Kotlin 22 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,4 łyżeczki

5 miejsce - Heinz 22,8 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,56 łyżeczki

4 miejsce ex aequo - Włocławek, Kamis, Develey 23 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,6 łyżeczki

3 miejsce, czyli już na podium, uplasował się ketchup firmy Pudliszki. Co ciekawe, wersja dla dzieci zawiera tyle samo cukru, co ta standardowa. W 100 g jest go 29 g, czyli 5,8 łyżeczki.

Opakowanie tego ketchupu waży 480 g, co w przeliczeniu daje 28 łyżeczek cukru w całej butelce.

2 miejsce na podium zajmuje produkt marki Dawtona. W 100 g ketchupu jest 30 g cukru, czyli równo 6 łyżeczek. Butelka zawiera 560 g produktu, czyli ukrywa się w niej 33,6 łyżeczki słodkich kryształków.

1 miejsce wśród ketchupów, które zawierają najwięcej cukru, zajmuje produkt marki Fanex. Jest to niekwestionowany zwycięzca tego rankingu. W 100 g znajduje się 35 g cukru, czyli 7 łyżeczek. Cała butelka zawierająca 490 g ma go aż… 34,3 łyżeczki! 35 proc. tego produktu stanowi cukier.

Oczywiste jest to, że używając ketchupu, nie lejemy go na talerz od razu w ilości 100 g, ale czasem ciężko to kontrolować. Jedząc np. frytki, nie liczymy, ile dokładnie ketchupu mogliśmy wraz z nimi spożyć, a zwiększamy tym sposobem kaloryczność naszego posiłku.

Nadmiar cukru w naszej diecie prowadzi nie tylko do otyłości, ale także do cukrzycy typu II, czy próchnicy, zwłaszcza u dzieci.

W moim rankingu celowo nie umieściłam jeszcze jednego znalezionego produktu. Jest to ketchup mało znanej firmy Laskol, który miał zadziwiająco mało cukru, w porównaniu do wszystkich innych popularnych marek. Przyglądałam się kilka razy jego etykiecie, bo nie wierzyłam, że może istnieć taka różnica. Co prawda w składzie tego ketchupu jest szkodliwy konserwant benzoesan sodu, ale producent nie dosypał do niego tyle cukru, co inni. W 100 g jest go "zaledwie" 8,32 g, co daje 1,6 łyżeczki. Zaskakujące jest to, że ten ketchup kosztował najmniej ze wszystkich - 2,99 zł za 500 g butelkę. Kolejny raz nasuwa się ten sam wniosek. Popularny i drogi produkt nie zawsze jest najlepszy, a czasem bywa wręcz odwrotnie.

