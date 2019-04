Reklama Poczty Polskiej. "Została przygotowana na podstawie charakterystyki grupy docelowej"

Słynna reklama "retro" Poczty Polskiej została już odtworzona ponad ćwierć miliona razy na YouTube i doczekała się nawet parodii ze strony konkurenta - InPost. Państwowa spółka tłumaczy, że forma reklamy jest dostosowana do odbiorcy.

- Mmm... Piękna nasza poczta cała.

- Polska cała.

- No mówię!

- O, kukułka!

- Nie, pszczółka! Pani się częstuje (szelest opakowania).

- A co pani tam jeszcze ma?

- Rachuneczki, gry, zabawki i bajeczki.

- A to?

- Kryminał dla męża.

- Matko, za co?!

- Za pieniądze. Okazja była, na poczcie kupiłam.

- Na naszej? To ja polecę.