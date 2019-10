Reklamy w reakcji na wybory parlamentarne 2019 - bilety w jedną stronę i wirtualna rzeczywistość

W reklamie często liczy się szybkość reakcji na aktualne wydarzenia. Stąd nie dziwi, że już w dzień po wyborach parlamentarnych mamy pierwsze kampanie komentujące wynik wyborów parlamentarnych 2019. Zapraszam na ich przegląd.

Jesteśmy po weekendowych wyborach do parlamentu, zewsząd sypią się na nas komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej, komentarze, prognozy polityczne itp. Ale marketingowcy nie zostają w tyle - próbują wykorzystać kontekst wyborczy, aby wybić się wśród innych wiadomości.

Dlatego zapraszam na przegląd RTM-owych (RTM - Real Time Marketing, czyli marketing odnoszący się do bieżących wydarzeń) postów marek w mediach społecznościowych. Nie ma ich dużo, bo zdaje się, że marketingowcy nie za bardzo chcą się angażować w polityczne sprawy, jednak jak pokazują to poniższe przykłady - można to zrobić z przymrużeniem oka i całkiem zgrabnie.