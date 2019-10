Zgodnie ze wstępnymi danymi frekwencja wyborcza na godz. 21 wyniosła 61,1 proc. i była wyraźnie wyższa niż przed czterema laty, kiedy do urn udało się 50,92 obywateli. W sumie uprawnionych do głosowania było ponad 30,1 miliona wyborców.



Rekordowa frekwencja w Wyborach Parlamentarnych 2019. Jest lepiej niż przed czterema laty

Rekordowa frekwencja w Wyborach Parlamentarnych 2019. Jest lepiej niż przed czterema laty

Oficjalne dane co do frekwencji, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą z godziny 17:00, wskazywały na frekwencję na poziomie 45,94%. W 2015 roku frekwencja w wyborach wynosiła w tym czasie 38,97%, w 2011 r. było to 48,92% (najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych uzyskano w 1989 r.: 62,11%).