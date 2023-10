Na rynek trafiła rekordowa liczba mieszkań. Skutki już widać

Jak podaje "Puls Biznesu", na koniec września liczba ofert wynajmu w serwisie Otodom była o 10 proc. wyższa niż pod koniec sierpnia i aż o 53 proc. wyższa rok do roku. Wynajmujący dodali we wrześniu prawie 20 tys. nowych ofert i reaktywowali 5,7 tys. - najwięcej od początku 2022 r. We Wrocławiu i Poznaniu pula dostępnych lokali wzrosła o ponad 20 proc., a w Trójmieście - o blisko 30 proc. - czytamy.