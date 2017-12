Rekordowa wygrana Polaka w Eurojackpot. Za tydzień w puli 145 mln zł

W trzecim miesiącu udziału Polaków w grze Eurojackpot doczekaliśmy się trzeciego milionera. Choć nie zgarnął głównej puli, a „tylko” wygraną drugiego stopnia, to dostanie więcej niż często wygrywa się w Lotto. Na jego zwycięstwo złożyło się milion polskich graczy.



W piątek padła najwyższa polska wygrana w Eurojackpot w Polsce - to 7,16 mln zł. Choć to wygrana dopiero drugiego stopnia, to i tak jest wyższa niż ta pierwszego stopnia w Lotto. Przypomnijmy - w środę 20 grudnia w Lotto główna wygrana wyniosła 2 mln zł.