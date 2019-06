Rekordowa wygrana w Eurojackpot. Coraz więcej informacji o wygranym

Rekordowa wygrana w Eurojackpot już odebrana. 193 mln 396 tys. 500 zł trafiło do szczęśliwca, który miesiąc temu zgarnął główną nagrodą. Money.pl dotarł do osoby, która zna proces odbioru największej wygranej w historii polskich gier losowych. Poznaliśmy też plany zwycięzcy.

Przed miesiącem Polskę obiegła informacja, że w losowaniu Eurojackpot padły dwie główne wygrane, w tym jedna właśnie w naszym kraju. Jej wartość to aż 193 396 500 zł (czyli w przeliczeniu 45 mln euro). To krajowy rekord pod względem wysokości wygranej. Jak dowiedział się portal money.pl, szczęśliwiec odebrał już tę niewyobrażalną kwotę. O sprawie pisaliśmy we wtorek.