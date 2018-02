Rekordowe 90 mln euro w Eurojackpot. Polacy coraz mniej wierzą w wygraną

W Finlandii mieszka mniej ludzi niż brało udział Polaków w piątkowym losowaniu Eurojackpot, a jednak to właśnie tam padła rekordowa wygrana. Szczęśliwiec zgarnął 90 mln euro. Polacy coraz mniej chętnie kupują losy.

Narastająca od grudnia 2017 roku kumulacja w Eurojackpot została rozbita w piątek 9 lutego. Główna wygrana 90 mln euro trafiła do Finlandii. To tam jeden z graczy skreślił liczby, które padły w losowaniu: 7, 8, 24, 34, 46 oraz 4, 8.

My się do Eurojackpot chwilowo generalnie dokładamy. Choć po losowaniu na plus wyszło 56 tys. losów nabytych w polskich kolekturach, to wykupiliśmy ich szacunkowo aż 1,43 mln po 12 zł 50 gr każdy.